Мединский заявил, что Россия довольна переговорами с Украиной в Стамбуле

Прямые переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле завершились, Москва осталась довольна. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — заявил он.

Мединский сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская сторона запросила прямые переговоры лидеров государства, российская делегация «приняла запрос к сведению», подчеркнул глава дипломат. Кроме того, как сказал Мединский, каждая сторона представит «свое видение возможного будущего прекращения огня». Контакты будут продолжаться, подытожил он.

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава украинской делегации в Стамбуле анонсировал заявление по итогам переговоров.