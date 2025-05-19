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Маск отреагировал на отказ Дурова блокировать консерваторов в Румынии

Маск оценил отказ Дурова блокировать оппозицию в Румынии
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Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова, который сообщил, что отказал Франции в просьбе ограничить консерваторов в Румынии перед выборами.

«Слушайте, слушайте!» — написал Маск.

Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. Он также сообщил, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

В Румынии 18 мая проходит второй тур повторных президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

Ранее Дуров заявил об «отчаянии» WhatsApp.

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