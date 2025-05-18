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Симион заявил о подвозе избирателей во время выборов в Румынии

Симион заявил о «мертвых душах» на выборах и подвозе избирателей
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IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн «мертвых душ» в списках избирателей. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что данные граждане уже отправились в мир иной, но все равно каким-то образом получили право участвовать в выборах.

«В первом туре у нас не было случаев, когда неживые люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас», — сказал он.

Политик добавил, что каждый гражданин страны может через специальную горячую линию проверить, не «проголосовал ли случайно» кто-то из его ныне неживых родственников.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

В Румынии 18 мая проходит второй тур повторных президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

Ранее политолог предупредила, что в Румынии могут вновь отменить выборы.

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