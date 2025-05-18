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Кандидат в президенты Румынии обвинил соперника в нарушении правил

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины
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Inquam Photos/George Calin via Reuters

Кандидат на пост президента Румынии Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования. Заявление он опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях — в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки», — заявил он.

Симион добавил, что готов сотрудничать с зарубежными СМИ, которые готовы информировать граждан страны, а не обманывать.

В Румынии 18 мая проходит второй тур повторных президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

Повторное голосование было назначено после того, как конституционный суд в конце 2024 года аннулировал результаты первого тура выборов президента Румынии, сославшись на серьезные нарушения и возможное иностранное вмешательство.

В день голосования сообщалось, что полицейские вывели с избирательного участка в Могошоае в пригороде Бухареста Симиона и отстраненного от участия в выборах политика Кэлина Джорджеску.

Ранее журналисты узнали о планах госпереворота в Румынии с участием наемников.

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