В Румынии утвердили результат первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии утвердил результат первого тура выборов президента. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Конституционный суд также отклонил жалобу бывшего кандидата в президенты Румынии Себастьяна Попеску, который просил аннулировать первый тур выборов, так как два прошедших во второй тур кандидата, по его мнению, пользовались благоприятным отношением в социальных сетях, в результате чего воля граждан была искажена.

В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше — 20,27%.

Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Симион потребовал от Киева компенсацию за переданный ВСУ Румынией ЗРК Patriot.