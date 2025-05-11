В Румынии заявили о «капкане» ЕС для Трампа

Инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине — это «капкан» для президента США Дональда Трампа. Такое мнение изложил в своем видеоблоге румынский публицист Ион Кристою.

«Европейские державы сделали это, чтобы показать миру, что россияне — злодеи, и, соответственно, Трамп наивен, потому что верит им», — высказался Кристою.

Публицист выразил надежду, что глава Белого дома «достаточно разумен», чтобы не попасть в эту ловушку. Он отметил, что если Трамп поддастся этому влиянию и ужесточит антироссийские санкции, тогда все, что он сделал для мира, обрушится.

Кристою добавил, что европейские державы «хотят вооружаться, и для этого им нужна российская угроза». По его мнению, они нарочно выдвинули такое предложение о прекращении огня на 30 дней, которое Россия не может принять.

10 мая телеканал NBC сообщал, что США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта, который состоит из 22 пунктов. Среди них 30-дневное прекращение огня. Еще один пункт соответствует требованию России о том, что США не поддержат вступление Украины в НАТО. Содержание других пунктов не раскрывается.

По данным телеканала, этот план представит президенту РФ Владимиру Путину спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Когда это произойдет неизвестно, однако уточняется, что если Россия «хочет найти выход, вот выход». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт.