Украина, Европа и США требуют 30-дневного перемирия. Что ответили в России?

США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая. При этом Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге, а впоследствии перемирие могут продлить для начавшихся переговоров. Россия пообещала подумать.

США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала,

план состоит из 22 пунктов. Среди них, например, 30-дневное прекращение огня. Кроме этого, один из пунктов соответствует требованию России о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

Другие условия источники NBC не раскрыли. При этом они рассказали, что этот план представит президенту России Владимиру Путину спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф . Когда это произойдет, на данный момент неизвестно.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал собеседник телеканала.

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире CNN.

При этом он отметил, что Москва не получила ответа Украины на вопрос о готовности к началу переговоров по урегулированию конфликта без предварительных условий.

«Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что у России нет каналов для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения предложенного западными странами 30-дневного перемирия на Украине. Песков также рассказал, что Москва поддерживает диалог с Вашингтоном, в ходе которого «обсуждаются различные вопросы».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раньше сообщал, что контакты России и США по украинскому урегулированию и другим темам идут ежедневно или раз в два дня. При этом российская сторона также не уточняла, когда могут состоятся следующие переговоры Путина и Уиткоффа.

Дорога к переговорам о мире

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в рамках своего визита в Киев телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В процессе беседы Украина выразила готовность соблюдать 30-дневное перемирие с 12 мая .

«Украина и все ее союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на земле, в воздухе и на море по крайней мере на 30 дней начиная с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, то устойчивое перемирие и меры по укреплению доверия могут проложить дорогу к переговорам о мире», — рассказал глава украинского МИД.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге прекращения огня и что по истечении 30 дней перемирие может быть продлено для переговоров, где «будут обсуждаться все условия прочного мира».

Однако экстренная помощь Киеву, как подчеркнул Макрон, должна быть продолжена.

«Затем — строительство долгосрочной украинской армии, которая в некотором смысле является первой гарантией безопасности», — добавил президент Франции.

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В то же время канцлер Германии сообщил, что правительство ФРГ будет принимать решения о типе и объеме военной помощи Украине в тесном сотрудничестве с международными партнерами, однако дискуссии о конкретных поставках вооружений «будут выведены из поля зрения общественности». Мерц также уклонился от ответа на вопрос, одобрит ли он поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus, к чему ранее призывал, и отправку на Украину немецких военных.

«Мы поддерживаем Украину в военном отношении в той мере, в какой мы можем это сделать, и можем взять на себя ответственность за это. То, какие шаги мы совместно предпринимаем для прекращения этой войны и какие совместные решения мы принимаем для обеспечения возможного мира на Украине, не является предметом публичного обсуждения», — уточнил немецкий канцлер.

Кроме этого, он, как и Макрон, заявил, что Россия должна отказаться от всех предварительных условий для прекращения огня на Украине. С той лишь разницей, что президент Франции говорил о том, что Киев также не должен выдвигать своих условий.

Россия не получила ответ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на заявления из Киева, отметил, что они носят «конфронтационный характер».

«Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный все-таки на попытки как-то реанимировать наши отношения», — сказал он.

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Ранее Песков уже заявлял, что Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы. В том числе, как отметил пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу ABC, для установления режима прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Киеву преимущество и позволит продолжить мобилизацию .

Представитель Кремля также рассказал, что Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров. По словам Пескова, сейчас украинские власти не готовы к немедленному началу диалога.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму», — добавил пресс-секретарь Путина.

29 апреля Песков также сообщал, что президент РФ неоднократно заявлял о готовности Москвы начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Однако ответа из Киева Россия не получила до сих пор, уточнил представитель Кремля.