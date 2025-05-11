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Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт

Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
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Nadja Wohlleben/Reuters

Многие страны Запада хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции 11 мая, пишет РИА Новости.

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — сказал Фицо, комментируя несогласие некоторых глав государств на проведение прямых переговоров между РФ и Украиной.

При этом он выразил надежду, что эта точка зрения изменится, напомнив, что это дело Украины и России, и если они заинтересованы в переговорах, то «пусть их ведут».

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий 15 мая. Глава государства заявил, что их главная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение Путина о переговорах, заявил, что Киев готов к прямым переговорам с РФ, однако после «полного, длительного и надежного» прекращения огня. По его словам, Украина ждет от России запрета на ведение боевых действий начиная с 12 мая.

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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