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Путин отпустил журналистов «с Богом» после ночного заявления

Путин отпустил журналистов «с Богом» после 20-минутного ночного заявления
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Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Владимир Путин после примерно 20-минутного ночного заявления отпустил представителей прессы.

«Поскольку уже больше чем полвторого ночи по Москве, отпускаю вас с Богом», — сказал политик и поблагодарил журналистов за внимание.

С заявлением глава государства выступил в ночь на воскресенье, 11 мая, в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Это произошло после многочисленных международных контактов президента с зарубежными гостями, которые приезжали в Москву по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. По его словам, в России настроены на серьезные контакты с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Лидер подчеркнул, что РФ «никогда не отказывалась от диалога с украинской», и напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Ранее Трамп допустил, что Путин может «морочить» ему голову.

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