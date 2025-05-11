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Путин поблагодарил администрацию Трампа за помощь с Украиной

Путин поблагодарил посредников за помощь с урегулированием на Украине
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Reuters

Во время ночной встречи с представителями прессы президент РФ Владимир Путин выразил благодарность посредникам по украинскому урегулированию.

Политик отметил, что Москва признательна за помощь в том числе администрации американского лидера Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня. До этого глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая.

При этом Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге, а впоследствии перемирие могут продлить для начавшихся переговоров. Россия пообещала подумать, а в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Ранее Трамп допустил, что Путин может «морочить» ему голову.

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Переговоры о мире на Украине
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