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Политика

Ночной брифинг Путина. Онлайн

Онлайн-трансляция: ночной брифинг Владимира Путина
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Президент РФ Владимир Путин

Александр Казаков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия Победы. «Газета.Ru» ведет онлайн с мероприятия.
Трансляция
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0:50

Журналисты ждут уже несколько часов.

0:40

Тем временем истек срок действия перемирия, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

0:30

Выступление Путина начнется в ближайшее время.

0:20

Путин завершил серию международных встреч, сообщил его помощник Ушаков.

0:17

Заявление Путина будет «содержательным», пообещал Песков.

0:15

Путин сделает заявление по итогам четырех дней работы, вопросы журналистов не предусмотрены, сообщил Песков.

0:10

Журналисты ждут Путина в Малахитовом фойе.

0:05

Владимир Путин встречается с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

23:52

Из-за огромного количества встреч пресс-подход перенесли за полночь.

23:49

10 мая Владимир Путин успел встретиться с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

23:40

Песков — о слухах, что выступление президента «взорвет американский прайм-тайм»: «Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать».

23:39

23:28

«Все уверены, что разговор будет про Украину. Хотя Владимир Путин, без сомнения, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам. Но тема перемирия — это то, что, конечно, заботит самих журналистов прежде всего», — пиcал «Ъ» перед выступлением главы государства.

23:26

Как сообщил спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников, Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний, в частности CNN, NBC и BBC.

21:10

Уже состоявшиеся переговоры Путина с рядом иностранных лидеров Песков назвал «очень хорошими».

21:05

«По итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ», – так анонсировал днем 10 мая эту встречу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

21:00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию со встречи Владимира Путина с журналистами.

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