Ночной брифинг Путина. Онлайн

Тем временем истек срок действия перемирия, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.
Путин сделает заявление по итогам четырех дней работы, вопросы журналистов не предусмотрены, сообщил Песков.
10 мая Владимир Путин успел встретиться с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Песков — о слухах, что выступление президента «взорвет американский прайм-тайм»: «Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать».
«Все уверены, что разговор будет про Украину. Хотя Владимир Путин, без сомнения, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам. Но тема перемирия — это то, что, конечно, заботит самих журналистов прежде всего», — пиcал «Ъ» перед выступлением главы государства.
Как сообщил спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников, Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний, в частности CNN, NBC и BBC.
Уже состоявшиеся переговоры Путина с рядом иностранных лидеров Песков назвал «очень хорошими».
«По итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ», – так анонсировал днем 10 мая эту встречу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.