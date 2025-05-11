Путин обвинил Киев в срыве российских инициатив по прекращению огня

Путин: РФ выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина систематически саботировала российские инициативы по прекращению огня в ходе специальной военной операции (СВО). Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

«Россия неоднократно предлагала перемирие, но эти шаги каждый раз саботировались Киевом», — подчеркнул Путин.

Путин начал пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в Малахитовом зале Кремля. Мероприятие началось около 1:40 по мск, пресс-конференция проводится впервые в такое позднее время. В начале своего выступления российский лидер еще раз поздравил с Днем Победы и поблагодарил зарубежных партнеров за визит в Москву.

В ходе своей речи российский лидер также заявил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) проявили профессионализм и мужество в ходе операций по освобождению Курской области.

Ранее Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы содержательными.