Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы содержательными

Переговоры, которые были проведены на полях 80-летия Победы в Великой отечественной войне (ВОВ), были насыщенными и содержательными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции с представителями СМИ, трансляция ведется в Telegram-канале РИА Новости.

«Они проходили в особой торжественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительными, насыщенными и содержательными», — сказал он.

Глава государства уточнил, что переговоры были наполнены темами экономической, политической и гуманитарной повестки.

Президент России выразил благодарность иностранных партнерам, принявшим участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.

«Несмотря на угрозы и шантаж, приехали лидеры европейских стран, ценим их мужество», — отметил Путин.

Российский лидер провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая.

Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день состоялись переговоры с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго. 8 мая ключевым событием стали российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая, после парада Победы, Путин встретился с президентами Бразилии, Египта, Сербии и премьер-министром Словакии. Отдельно была организована беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

10 мая переговоры продолжились с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Ливии, а также руководителями Абхазии и Южной Осетии. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца — Героя Советского Союза.

Ранее срок перемирия в честь 80-летия Победы истек.