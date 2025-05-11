Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы содержательными

Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы насыщенными и содержательными
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Переговоры, которые были проведены на полях 80-летия Победы в Великой отечественной войне (ВОВ), были насыщенными и содержательными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции с представителями СМИ, трансляция ведется в Telegram-канале РИА Новости.

«Они проходили в особой торжественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительными, насыщенными и содержательными», — сказал он.

Глава государства уточнил, что переговоры были наполнены темами экономической, политической и гуманитарной повестки.

Президент России выразил благодарность иностранных партнерам, принявшим участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.

«Несмотря на угрозы и шантаж, приехали лидеры европейских стран, ценим их мужество», — отметил Путин.

Российский лидер провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая.

Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день состоялись переговоры с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго. 8 мая ключевым событием стали российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая, после парада Победы, Путин встретился с президентами Бразилии, Египта, Сербии и премьер-министром Словакии. Отдельно была организована беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

10 мая переговоры продолжились с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Ливии, а также руководителями Абхазии и Южной Осетии. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца — Героя Советского Союза.

Ранее срок перемирия в честь 80-летия Победы истек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами