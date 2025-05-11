Путин начал пресс-конференцию с журналистами после полуночи

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в Малахитовом зале Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мероприятие началось около 1:40 по мск, пресс-конференция проводится впервые в такое позднее время. В начале своего выступления российский лидер еще раз поздравил с Днем Победы и поблагодарил зарубежных партнеров за визит в Москву.

Также Путин рассказал о насыщенной программе международных встреч за последние дни в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн с мероприятия.

Как сообщал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, Путин встретится после полуночи не только с российскими журналистами, но и с представителями западных телекомпаний, таких как CNN, NBC и BBC.

Корреспондент издания также сообщил, что есть информация о содержании разговора — планируется, что на встрече речь пойдет о конфликте на Украине. Также российский лидер, вероятно, подведет итоги четырехдневных встреч и прошедшего празднования 80-летия Победы.

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы Путина провести встречу с журналистами.

Ранее сообщалось, что Путин на брифинге сделает ряд заявлений.