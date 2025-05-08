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Западный журналист раскрыл намерения США в конфликте на Украине

Журналист Лейрос: США использовали Киев в стремлении дестабилизировать Россию
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Siegra Asmoel, Creativ Studio/http://imagebroker.com/Global Look Press

Американская сторона не хотела добиться победы Киева, а использовала Украину в стремлении дестабилизировать Россию. Об этом заявил журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

«У Запада никогда не было намерения «выиграть» войну. Напротив, НАТО всегда знала, что победить в полномасштабной войне против России невозможно, учитывая ядерный арсенал Москвы», — говорится в статье.

Журналист, ссылаясь на заявление начальника операций ЦРУ в Европе Ральфа Гоффа, отметил, что США никогда не предоставляли украинской стороне достаточное количество оружия для победы, а лишь для продолжения боевых действий.

Лейрос добавил, что бывший президент США Джо Байден откладывал поставки оружия на Украину, опасаясь потери контроля над ситуацией. Журналист подчеркнул, что экс-президент стремился отсрочить формирование многополярного мира. Перед окончанием срока правления Байден одобрил возможность бить американскими ракетами вглубь России, чтобы осложнить действия следующего лидера по приостановке эскалации.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании украинских властей приостановить боевые действия на линии боевого соприкосновения, заморозив таким образом конфликт.

Ранее в России заявили о попытке Киева «впарить» неприемлемую формулу мира.

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