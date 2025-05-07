«Украина хочет заморозки»: Келлог рассказал о желании Киева прекратить огонь по линии фронта

Украина согласна на приостановку боевых действий по текущей линии соприкосновения и установку в дальнейшем демилитаризованной зоны вдоль нее. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, Киев ожидает, что Соединенные Штаты смогут убедить Россию пойти на такие условия.

Представители киевских властей всерьез рассматривают вариант приостановки боевых действий по существующей линии соприкосновения, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону»,

— сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).

По его словам, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон отошла на 15 км вглубь занимаемой территории, в результате чего «получается 30-километровая зона, за которой можно следить».

По его словам, Киев ожидает, что Вашингтон убедит Москву пойти на эти условия.

Позиции пока не сходятся

Об окончательных условиях урегулирования конфликта на Украине пока нет речи — официально декларируемые позиции сторон слишком расходятся и едва ли могут быть состыкованы в нынешнем виде.

1 мая секретарь Совбеза России Сергей Шойгу напомнил требования, которые РФ рассматривает как условия окончания украинского конфликта.

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«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны: вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан », — сказал Шойгу во время выступления перед представителями государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

При текущем положении дел ВС РФ пока не вышли на границы новых регионов, к которым относится, в том числе, и город Херсон, расположенный на правом берегу Днепра и сейчас контролируемый Украиной.

В свою очередь, Киев отступать от своих требований также не намерен. 1 мая на заседании Совбеза ООН замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что «территориальная целостность Украины не является предметом торга», а Украина не намерена капитулировать перед Россией . По ее словам, «первым шагом [к мирным переговорам] должно стать полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море».

По вопросу перемирия между сторонами также существуют серьезные разногласия. Россия продвигает формулу «вначале переговоры, затем прекращение огня», Украина — наоборот: «вначале полное прекращение огня, затем переговоры».

Это реализуется и на практике: президент России Владимир Путин предложил установить трехдневное перемирие на День Победы, украинский лидер Владимир Зеленский отверг его, назвав «манипуляцией» и потребовав прекращения огня сразу на 30 дней. Более того, Зеленский дважды давал понять, что намерен ударить по Москве 9 Мая, а уже сейчас атаки беспилотников ВСУ по российским регионам, включая столицу, заметно усилились.

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Путин о демилитаризованной линии

Год назад, в начале 2024-го, Владимир Путин призывал отодвинуть демилитаризованную линию на Украине так далеко, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию даже с помощью иностранной дальнобойной артиллерии.

«Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — говорил он.

По его словам, для этого российские военные пытаются отбросить противника «от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации», что можно назвать «главным мотивом» солдат России, которые хотят защитить родину.

Конкретных данных по ширине предполагаемой демилитаризованной зоны тогда не приводилось, однако следует отметить, что дальнобойность современной гаубичной артиллерии, не говоря уже о находящихся на вооружении ВСУ крылатых ракетах и дронах самолетного типа, значительно превышает 30 километров, о которых речь шла у Келлога.