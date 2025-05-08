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В России заявили о попытке Киева «впарить» неприемлемую формулу мира

Рогов: Украина пытается «впарить» России неприемлемую формулу мира
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Стрингер/РИА Новости

Украина пытается «впарить» России неприемлемую формулу урегулирования конфликта. Прикрывшись перемирием, киевские власти хотят выторговать себе время на передышку для накопления сил и вооружений, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского», — сказал Рогов, комментируя предложение Украины о приостановке боевых действий и создании 30-километровой буферной зоны.

Рогов подчеркнул, что России нужен устойчивый мир на понятных условиях, а не очередные попытки обмана, которые Киев называет перемирием.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании украинских властей приостановить боевые действия на линии боевого соприкосновения, заморозив таким образом конфликт.

По его словам, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон отошла на 15 км вглубь занимаемой территории. В результате получится 30-километровая буферная зона, за которой можно будет следить.

Келлог отметил, что Киев призвал Вашингтон убедить Москву пойти на эти условия.

Ранее в Госдуме назвали бессмысленной идею Киева отвести войска на 15 км.

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Переговоры о мире на Украине
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