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Британия готовит совместное с ЕС заявление о территориальной целостности Украины

Reuters: Британия готовит с ЕС заявление о территориальной целостности Украины
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Global Look Press

Великобритания в преддверии совместного саммита королевства и Европейского союза подготовила проект документа об общих ценностях, в том числе приверженность территориальной ценности Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

«Британия предложила широкое заявление об общих ценностях с ЕС, в котором подчеркивается поддержка территориальной целостности Украины, Парижского соглашения по климату и открытой и свободной торговли», — отмечается в публикации.

Reuters уточняет, что документ распространили среди стран-членов евроблока в течение последних дней. По информации агентства, он обозначен как «политическая преамбула» к новому стратегическому партнерству Британии и Евросоюза. Кроме того, несколько положений в тексте разительно контрастируют с курсом Соединенных Штатов, хотя администрация Белого дома прямо не упоминается.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены тем, что заключение мирного соглашения по Украине может привести к расколу политического объединения.

Ранее Писториус рассказал о «максимальной угрозе» НАТО в случае победы России на Украине.

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