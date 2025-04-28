Страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены тем, что заключение мирного соглашения по Украине может привести к расколу политического объединения. Об этом в эфире YouTube-канала «The Duran» заявил британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис.

«Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины. <…> Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза», — считает эксперт.

По словам Меркуриса, страны Европы отказываются поддерживать предложения США по урегулированию кризиса, но не предлагают путей его решения. В то же время для ЕС существуют красные линии в виде признания Крыма в составе России и запрета на вступление Украины в НАТО.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить военный психоз, охвативший Европу.

«Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!» — указал он.

Ранее Писториус рассказал о «максимальной угрозе» НАТО в случае победы России на Украине.