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Писториус рассказал о «максимальной угрозе» НАТО в случае победы России на Украине

Глава МО Писториус: победа России на Украине создаст максимальную угрозу НАТО
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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Берлин продолжит помогать Украине, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Киева. По его словам, победа РФ в конфликте с Украиной создаст угрозы для НАТО, пишет Tagesschau.

Министр подчеркнул, что предоставление дальнейшей военной помощи Украине закреплено в коалиционном соглашении правительства.

«Если Украина проиграет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», – сказал Писториус.

По его словам, всем должно быть понятно, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

9 апреля экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией», он напомнил о Сталинграде и Курске. Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее в США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Украины.

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