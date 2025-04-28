В Кремле рассказали о будущих контактах Путина с Ким Чен Ыном

Песков: контакты Путина с Ким Чен Ыном пока не планируются

Контакты президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

26 апреля Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

В этот же день Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области «священной миссией». Политик отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.