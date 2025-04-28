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Северная Корея сообщила об отправке войск в Россию

КНДР подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально заявила о направлении военных подразделений в Российскую Федерацию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщило южнокорейское информагентство Рёнхап, ссылаясь на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Как передает ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск. «Российская сторона была уведомлена о данном шаге», — подчеркнули в сообщении.

«Сложившаяся ситуация требует выполнения обязательств по договору. Мы отдаем долг памяти павшим бойцам, и в их честь в Пхеньяне будет возведен монумент боевой славы», — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор рассказал о «нокдауне» самой боеспособной части ВСУ.

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