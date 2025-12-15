На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница совратила школьников и получила два года условно

В США учительница получила условный срок за совращение школьников
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Канзас бывшая учительница признала себя виновной в неподобающих отношениях с учениками. Об этом сообщает ksn.com.

По данным издания, от действий женщины пострадали несколько школьников в возрасте 16 и 17 лет. Все они учились в округе, где работала женщина.

Педагог совратила троих учеников. Она купила им спиртные напитки, после чего занялась сексом с двумя из них, к третьему она приставала.

Когда о ситуации стало известно, учительницу задержали. Известно, что у нее была временная лицензия на преподавание в округе. Она была учителем на замену.

Женщина признала себя виновной по трем пунктам обвинений в сексуальном насилии, еще два связаны с покупкой спиртных напитков для несовершеннолетних.

Изначально фигурантку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, однако ей предложили отбыть два года условно в случае, если она успешно завершит лечение в клинике.

Ранее учительница совращала девочку через непристойные сообщения.

