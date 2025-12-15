Президент Финляндии окрестил Россию «угрозой номер один» для Запада

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы является главной проблемой для безопасности Европы и Запада в целом. Своим мнением он поделился в эфире передачи Buitenhof.

«Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира», — заявил Стубб.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

