Герасимов доложил о полном освобождении Курской области. И поблагодарил бойцов КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и выразил им благодарность. Видео его обращения опубликовано пресс-службой Кремля.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта», — заявил он.

Президент РФ вновь охарактеризовал вторжение украинских войск в Курскую область как авантюру, подчеркнув, что операция Киева провалилась и обернулась серьезными потерями, в том числе среди наиболее подготовленных подразделений. Путин добавил, что это отразится на всей линии фронта.

О завершении операции главе государства доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он сообщил, что 26 апреля российские войска освободили село Горналь. Это был последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ. Потери украинских войск за все время боев на Курском направлении Герасимов оценил более чем в 76 тыс. человек.

Глава Генштаба также подтвердил участие военных КНДР в боях в Курской области. Это первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. Ранее разведки США, Южной Кореи и Украины заявляли о переброске сил КНДР в зону конфликта, но в Москве это отрицали.

Герасимов подчеркнул, что северокорейские военнослужащие, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

В ходе боевых действий российские силы заняли ряд населенных пунктов и в соседней Сумской области Украины. По информации Герасимова, на данный момент под контролем российских войск находится свыше 90 квадратных километров украинской территории. В приграничных районах продолжается формирование зоны безопасности.

Вторжение в Курскую область

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В начале 2025 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что захват российских территорий стал «сильным козырем» для переговоров.

«Курск — очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны», — цитировало его слова «РБК Украина».

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По данным Минобороны РФ, изначально украинские силы захватили территорию площадью около 1268 квадратных километров — при общей площади Курской области 29,9 тысячи квадратных километров. 12 августа Алексей Смирнов, который тогда занимал должность врио губернатора области, заявил, что было захвачено в общей сложности 28 населенных пунктов.

Освобождение Курской области происходило в несколько этапов. По словам Герасимова, «наиболее активная фаза» освобождения Курской области началась 6 марта.

Одним из ключевых моментов стала операция по выходу в тыл украинских подразделений в Судже, которую военные ВС РФ осуществили через трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

После этого был освобожден целый ряд населенных пунктов Суджанского района и других регионов Курской области.

В Минобороны РФ 26 апреля сообщили, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 76 тыс. военнослужащих, а также 412 танков, 341 боевую машину пехоты, 314 бронетранспортеров, более 2,2 тыс. других боевых бронированных машин, более 2,8 тыс. автомобилей, 647 САУ и орудий полевой артиллерии, 64 пусковые установки РСЗО, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 31 пусковую установку ЗРК, 11 транспортно-заряжающих машин, 134 станции РЭБ, 13 РЛС ПВО и 22 РЛС контрбатарейной борьбы.

Также ВСУ потеряли 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки.