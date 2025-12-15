На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии раскритиковали МИД Украины из-за слов об Орбане

Сийярто призвал украинцев понять, что это их война
true
true
true
close
AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил в своем аккаунте в соцсети X с критикой главы МИД Украины Андрея Сибиги из-за слов о премьер-министре страны Викторе Орбане.

«Поймите наконец: это ваша война, а не наша!» — написал Сийярто.

Таким образом он прокомментировал заявления Сибиги о том, что Орбан является «самым ценным замороженным активом России» в Европе.

14 декабря Сийярто устроил в соцсети X перепалку со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Все началось с заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он высказал мнение, что изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза будет равносильно объявлению войны. Политик уверен, что это будет иметь неминуемые последствия. Сикорский отреагировал фразой:«Виктор заработал свой орден Ленина».

На это ответил Сийярто. Он написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы».

Неделю назад Сикорский в соцсети X обвинил миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в желании разделить европейские страны.

Ранее Орбан усомнился, что генсек НАТО сохранит свой пост после угроз России.

