Лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал «теплый боевой привет» армии и народу России. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу», — говорится в публикации.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что бойцы республики, участвовавшие в операции по освобождению Курской области, сражались за справедливость и стали героями.

В ночь на 28 апреля южнокорейское информагентство «Рёнхап» сообщило, что Корейская Народно-Демократическая Республика официально заявила о направлении военных подразделений в Российскую Федерацию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Ранее военкор показал солдат Северной Кореи, освобождавших курское приграничье.