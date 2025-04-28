Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие солдат КНДР в освобождении Курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области «священной миссией», передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Политик отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Как сообщается, Ким Чен Ын приказал солдатам КНДР считать территорию Курской области своей родиной. Они самоотверженно ее защищали, доказав союзнические отношения между двумя странами, и «сотворили легенды о воинском подвиге».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее военкор показал солдат Северной Кореи, освобождавших курское приграничье.