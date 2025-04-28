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Украина предложила Западу «экономический механизм репараций» со стороны РФ

Шмыгаль: Киев предложил «экономический механизм репараций» со стороны Москвы
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Global Look Press

Киев предложил ввести специальную пошлину на товары из России на Западе, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — сообщил он.

Также Шмыгаль отметил, что Киев выступает за «полную конфискацию» замороженных российских активов. По его словам, Украина уже добилась $50 млрд из прибыли, полученной от этих активов.

Премьер пояснил, что Украина получает доходы от активов РФ не напрямую. Евросоюз выделил ей кредит, который будет погашаться за счет российских средств, находящихся в западных депозитариях.

Россия не раз предупреждала Запад, что конфискация замороженных российских активов будет расцениваться как воровство. В частности, об этом заявила в ходе недавнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила странам ЕС, что все заблокированные средства и причитающиеся по ним доходы — это собственность России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучивал аналогичную точку зрения. По его словам, вариант конфискации только прибыли от замороженных активов РФ, который на данный момент обсуждается странами Европы и Украиной, все равно будет считаться воровством.

Ранее экономист заявил, что конфискация российских активов может негативно сказаться на международной финансовой системе.

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