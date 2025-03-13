В МИД РФ назвали воровством попытки присвоить замороженные российские активы

Присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ является воровством. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости

«Елисейский дворец буквально искрометит. Наши бывшие партнеры не оставляют попыток незаконно присвоить, а если называть вещи своими именами, то, просто украсть российские активы, которые заморожены на территории Европейского союза в рамках незаконных ограничительных мер», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что все заблокированные средства, причитающиеся по ним доходы — это собственность России.

До этого газета Financial Times сообщала, что Франция выступила с инициативой конфискации замороженных российских государственных активов в Евросоюзе в случае нарушения Россией любого будущего режима прекращения огня на Украине.

Ранее стало известно, почему Европа медлит с использованием российских активов.