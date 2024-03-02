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Лавров оценил вариант Запада конфисковать прибыль от российских активов

Лавров назвал воровством вариант Запада конфисковать прибыль от активов РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Обсуждаемый вариант конфискации только доходов от замороженных активов России в случае реализации все равно будет воровством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Они говорят: давайте не будем трогать эти вот миллиарды, но они же крутятся, мы их крутим в западных банках, арестовали, но крутим, на них накручивается прибыль, и вот эту прибыль, мы же ее крутим, не Россия, давайте заберем. Но это все равно воровство. Это же понятно», — сказал Лавров.

1 марта министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не уверена в том, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) смогут решить на саммите в июне, как можно использовать замороженные активы России для помощи Украине.

В этот же день глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя возможные ответные шаги Москвы в случае конфискации российского имущества за рубежом, заявил, что объем активов, взаимно заблокированных Россией и иностранными государствами, сопоставим.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден добивается, чтобы страны «Большой семерки» подготовили план по использованию замороженных российских активов в пользу Украины к саммиту группы в июне.

Ранее сообщалось, что в ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов РФ.

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