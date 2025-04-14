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В РФ рассказали о последствиях изъятия ЕС российских активов для всего мира

Экономист Кырлан: Европа создает опасный прецедент в мировой финансовой системе
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Полная конфискация российских активов может негативно сказаться на международной финансовой системе, а также на резервных валютах. Об этом заявил управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан в беседе с РИА Новости.

Эксперт также отметил, что и разморозка активов на данный момент невозможна, так как этот шаг требует кардинальных геополитических изменений. Кырлан видит в этой ситуации только один наиболее оптимальный для Европы выход.

«Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии», — высказался о ситуации эксперт.

Юрист Юрий Семенов также заявил о финансовых и юридических рисках для Европы, если она решится изъять российские активы. По его словам, крупные держатели типа Саудовской Аравии и Китая начнут продавать еврооблигации, восприняв конфискацию как кражу у суверенного государства.

Согласно данным агентства, активы РФ до сих пор заморожены в системе Euroclear, доходы от них передаются Киеву. И если в ЕС ранее призывали присвоить себе российские активы, то теперь решимости у них поубавилось.

В частности, министр финансов Франции Эрик Ломбард отметил, что изъятие активов РФ является нарушением международного права со стороны ЕС. Он допустил, что часть средств можно будет использовать, однако если это условие будет прописано в мирном соглашении по Украине.

Ранее Лавров назвал воровством вариант Запада конфисковать прибыль от активов РФ.

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