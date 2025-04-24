Британия запретила экспорт геймпадов в Россию

Британские власти расширили запрет на экспорт в Россию, включив в список подсанкционных товаров игровые контроллеры (геймпады). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства Великобритании в РФ.

«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине», — указано в сообщении.

В феврале 2024 года Россия ввела санкции против 18 граждан Великобритании «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона». В частности, Россия включила в санкционный список командующего Подводными силами Британии Саймона Асквита, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам Стюарта Пича, а также замминистра обороны страны Джеймса Картлиджа и руководителя национальных киберсил Тимати Дэвида.

30 декабря прошлого года посол России в Великобритании Андрей Келин в новогоднем обращении заявил, что все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией, несмотря на официальный курс британских властей на конфронтацию.

Ранее сообщалось, что Великобритания исключила МВД и минобороны Сирии из санкционного списка.