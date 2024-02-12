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Москва ввела ответные санкции против 18 граждан Британии

МИД: Россия ввела ответные санкции против 18 военных и ученых Великобритании

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ответ на агрессивное поведение Лондона Россия приняла меры и ввела санкции против 18 граждан Великобритании. Об этом заявили в российском МИДе.

В ведомстве отметили, что ответные ограничительные меры коснулись представителей военно-политического руководства, а также научно-академических кругов королевства.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист ряда деятелей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», – заявили в МИД.

Как отмечается, Россия включила в санкционный список командующего Подводными силами Британии, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам, а также министра обороны страны и руководителя национальных киберсил.

Также, по информации МИД, крупные западные университеты вносят серьезный вклад в подрывную работу на российском направлении, поэтому работа над расширением санкционного списка в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена.

До этого сообщалось, что согласование нового пакета антироссийских санкций, разработанного Европейским союзом (ЕС), начнется 14 февраля на заседании постоянных стран — членов содружества.

Ранее попавшая под санкции компания из РФ впервые выиграла международный суд.

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