Великобритания исключила МВД и Минобороны Сирии из санкционного списка

Великобритания удалила из санкционного списка по Сирии МВД и Минобороны

Великобритания исключила Министерство обороны, МВД, а также ряд разведывательных структур из списка санкций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Соединенного Королевства.

«Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: Министерство внутренних дел, Министерство обороны», — сказано в документе.

Также санкции были сняты с сирийских СМИ: ORTAS, Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее стало известно, что США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий.