Посол Келин: все больше британцев хотят восстановить отношения с Россией

Посол России в Великобритании Андрей Келин в новогоднем обращении заявил, что все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией, несмотря на официальный курс британских властей на конфронтацию. Его слова передает РИА Новости.

«Вопреки создаваемому здесь враждебному и токсичному образу России, все больше жителей Британии выступают за восстановление связей между нашими странами и народами и против тупикового конфронтационного курса британских властей», — поделился дипломат.

Он добавил, что российская община за рубежом продолжает бережно хранить традиции, продвигать русскую культуру и язык, несмотря на «нынешние непростые условия».

До этого президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, заявил, что страна готова работать с Великобританией, если Соединенное Королевство хочет работать с Российской Федерацией.

18 декабря посол России в Британии Александр Келин говорил, что между Москвой и Лондоном продолжает действовать канал специальной связи.

Ранее в штабе обороны Британии заявили, что страна готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией.