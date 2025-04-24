В Европе испугались раскола в ЕС в случае признания Крыма российским

Любые действия США по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на неназванного представителя ЕС.

Издание также пишет, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Вашингтоном, а также подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня.

«Дела идут совсем нехорошо», — заявил собеседник издания.

По информации FT, Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым российским. По словам европейского чиновника, крупнейшим европейским столицам стоит «отговорить» Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке.

Признавать Крым российским отказался и украинский президент Владимир Зеленский. Политик заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, подчеркнув, что Киев юридически никогда не признает «оккупацию Крыма», поскольку это противоречит украинской конституции.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal писала, что пойти на территориальные уступки, в частности, признать Крым российским, предложили представители администрации Трампа. Это является частью большого плана, предложенного США украинской делегации во время встречи в Париже 17 апреля с целью достижения мирного урегулирования конфликта.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.