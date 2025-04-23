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Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров

Вэнс: США выйдут из переговоров, если РФ и Украина не пойдут на уступки
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Matthias Schrader/AP

Настало время принять предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, в противном случае США выйдут из переговорного процесса. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Самое время для них (России и Украины. — «Газета.Ru») — сказать «да», или для Соединенных Штатов — выйти из этого процесса», — отметил Вэнс.

Политик отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, в Вашингтоне считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения как Украине, так и России придется пойти на территориальные уступки.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США во время встречи с украинской делегацией в Париже 17 апреля передали некий конфиденциальный документ, который содержал «контуры прочного мира на Украине». В документе Вашингтон в том числе предлагает Киеву признать Крым российским. Кроме того, Украину ради достижения мира призывают отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Также американцы предложили создать вокруг Запорожской АЭС нейтральную зону, которая могла бы находиться под контролем США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.

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