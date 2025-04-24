Шойгу заявил, что Россия готова идти навстречу США

Шойгу: РФ готова идти навстречу США, но не будет доверять только словам

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что Россия готова идти навстречу США, но не будет доверять только словам.

По его словам, администрация американского президента предпринимает определенные шаги для восстановления двусторонних отношений с Россией, и первые результаты говорят о практическом настрое Белого дома.

Шойгу уточнил, что Вашингтон сегодня демонстрирует реальный взгляд на вещи и отказывается от многих стереотипов предыдущей администрации.

«Мы приветствуем такой подход и готовы идти навстречу. Готовы ли американцы к решению накопившихся системных проблем, требующих решения, покажет время. <...> История нашего взаимодействия с США показывает, что доверять можно только конкретным действиям и фактам, а не словесным заверениям», — поделился Шойгу.

До этого Шойгу говорил, что ввод миротворцев на исторические земли России грозит началом третьей мировой войны.

Ранее Каллас заявила, что в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину.