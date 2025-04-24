Шойгу рассказал, чем грозит ввод миротворцев на исторические территории России

Ввод миротворцев на исторические земли России грозит началом третьей мировой войны, сообщил в интервью ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне», — сказал Шойгу.

По его словам, «коалиция желающих» будет использовать миротворцев для сокрытия своих истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами». Шойгу подчеркнул, что правильнее было бы назвать таких миротворцев интервентами или оккупантами.

«Откуда придут эти «миротворцы»? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы», — добавил Шойгу.

До этого РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщало, что в рамках дискуссии об отправке миротворцев на Украину речь не идет о солдатах или «голубых касках», речь идет о наблюдении.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее Каллас заявила, что в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину.