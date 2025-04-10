Каллас заявила, что в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину

Каллас: в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину в качестве миротворцев

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают отправку войск на Украину в формате мониторинговой или миротворческой миссии после возможного перемирия. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления», — сказала она.

По ее словам, дискуссия продолжается.

«Ряд стран готовы участвовать, ряд нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся», — отметила Каллас.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что так называемая «коалиция желающих» для отправки войск на Украину во главе с Францией и Великобритании рискует забуксовать из-за позиции США. По его данным, коалиция не смогла получить твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Ранее в МИД РФ предупредили о рисках присутствия на Украине иностранных военных.