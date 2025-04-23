Аналитик Кошкович: нет сомнений в том, что Украина признает утрату территорий

Украина рано или поздно признает потерянные территории. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда», — подчеркнул он.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

Взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Корея и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Ранее встреча глав МИД Франции, Британии, ФРГ в Лондоне была отложена.