Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция и Британия готовы к тому, что Украина признает потерю части территорий

WSJ: Лондон и Париж готовы к тому, что Киев признает потерю части территорий
close
Efrem Lukatsky/AP

Власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах двух стран.

Как отмечают собеседники, взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Корея и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Авторы публикации подчеркивают, что перспектива признания Украиной потери части территорий вызвала обеспокоенность у украинского руководства и правительств стран — союзниц Киева в Европе. Однако подобному сценарию препятствуют большие политические и юридические сложности на Украине.

До этого газета New York Post писала, что президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. При этом, по информации издания, Штаты также могут быть вовлечены в миротворческий контингент.

Ранее встреча глав МИД Франции, Британии, ФРГ в Лондоне была отложена.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами