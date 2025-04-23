Франция и Британия готовы к тому, что Украина признает потерю части территорий

Власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах двух стран.

Как отмечают собеседники, взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Корея и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Авторы публикации подчеркивают, что перспектива признания Украиной потери части территорий вызвала обеспокоенность у украинского руководства и правительств стран — союзниц Киева в Европе. Однако подобному сценарию препятствуют большие политические и юридические сложности на Украине.

До этого газета New York Post писала, что президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. При этом, по информации издания, Штаты также могут быть вовлечены в миротворческий контингент.

Ранее встреча глав МИД Франции, Британии, ФРГ в Лондоне была отложена.