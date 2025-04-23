Встреча глав МИД Франции, Британии, ФРГ в Лондоне отложена

Главы МИД Франции, Британии, Германии и госсекретарь США отложили встречу в Лондоне по мирному урегулированию конфликта на Украине, вместо нее пройдут переговоры чиновников. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На встречу в Лондоне отправился только глава МИД Украины Андрей Сибига — он будет разговаривать со своим британским коллегой, Дэвидом Лэмми.

Утверждается, что все остальные переговоры по вопросам различных мирных планов по Украине проведут другие высокопоставленные чиновники Франции, Британии, Германии и Соединенных Штатов.

По данным источников The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Несколько дней назад газета The Wall Street Journal сообщила, что на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта. Ожидается, что после лондонских переговоров, если позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.