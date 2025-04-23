Представители Украины прибыли в Лондон на переговоры

Украинские представители прибыли в Лондон, несмотря на изменение формата переговоров по решению конфликта на Украине, статус встречи был понижен. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице», — сообщил он.

По словам Ермака, в рамках встречи речь будет идти о «полном и безусловном прекращении огня».

23 апреля сообщалось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий.