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Представители Украины прибыли в Лондон на переговоры

Ермак: делегация Киева прибыла в Лондон, несмотря на смену формата встречи
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские представители прибыли в Лондон, несмотря на изменение формата переговоров по решению конфликта на Украине, статус встречи был понижен. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице», — сообщил он.

По словам Ермака, в рамках встречи речь будет идти о «полном и безусловном прекращении огня».

23 апреля сообщалось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий.

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Переговоры о мире на Украине
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