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Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий

Песков призвал аккуратнее относиться к вбросам насчет заморозки конфликта
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратнее относиться к вбросам насчет заморозки конфликта. Так он прокомментировал информацию различных западных изданий насчет идеи заморозки конфликта на линии нынешних боевых действий.

«Очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски урегулирования не могут быть публичными. Естественно, работа ведется в дискретном режиме. Мы призываем весьма аккуратно относиться к информационным вбросам», — отметил Песков.

По словам собеседников британской газеты Financial Times, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

22 апреля газета Washington Post писала, что США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским на переговорах, которые пройдут 23 апреля. В том же материале сообщалось, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта в рамках урегулирования.

Ранее в США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед.

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