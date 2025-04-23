Лавров анонсировал новый раунд переговоров между Россией и США

Лавров анонсировал очередной раунд переговоров между Россией и США, он должен состояться уже «скоро». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, пишет РИА Новости.

«Скоро», — ответил он на соответствующий вопрос.

Лавров не стал уточнять, на какую тему и с кем состоятся данные контакты.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что переговоры России и США по ситуации на Украине продолжатся на текущей неделе. Он также отметил, что пока рано делать какие-то выводы о результатах этих контактов.

22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной. Он обратил внимание, что совсем недавно глава государства допустил возможность обсуждения инициативы об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры по двусторонним каналам.

Ранее политолог сообщил о риске выхода США из переговоров по Украине.