Помощник Путина заявил о продолжении российско-американских переговоров по Украине

Ушаков: переговоры России и США по Украине продолжатся на текущей неделе

Переговоры России и США по ситуации на Украине продолжатся на текущей неделе. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, две стороны обсуждают Украину достаточно серьезно и обстоятельно.

«Я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе», — сказал помощник главы государства.

Он также отметил, что пока рано делать какие-то выводы о результатах этих контактов.

22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной.

Он обратил внимание, что совсем недавно глава государства допустил возможность обсуждения инициативы об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры по двусторонним каналам. Как сказал Песков, в том числе Путин имел в виду диалог Москвы и Киева.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что последние встречи представителей Соединенных Штатов со своими коллегами из Российской Федерации и Украины были «очень хорошими». Он сообщил, что подробнее выскажется на этот счет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что США готовы признать Крым российским в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.