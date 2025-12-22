«Кержаков решил заняться хайпом»: сторона Дзюбы ответила на обращение в ФИФА

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал попытку Александра Кержакова присвоить гол, который ранее был записан на Андрея Аршавина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера «Урала» и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Пока это лишь вбросы, подогреваемые самим Александром и его командой», — заявил Гольдман.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

