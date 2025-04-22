Песков рассказал о готовности Путина к переговорам с Киевом

Песков: Путин не раз заявлял об открытости к контактам с Украиной

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной. Об этом в ходе интервью, фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что совсем недавно глава государства допустил возможность обсуждения инициативы об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры по двусторонним каналам. Как сказал Песков, в том числе Путин имел в виду диалог Москвы и Киева.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам, и это еще одно его предложение», — отметил представитель Кремля.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Глава государства добавил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Президент РФ, в свою очередь, заявил о необходимости «разобраться» с предложением о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что эту инициативу надо проанализировать, так как гражданские объекты на Украине нередко используются в военных целях.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал представить план по урегулированию на Украине в течение трех дней.